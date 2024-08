Atb e Teb domani al via la campagna abbonamenti con la nuova Smart Card

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bergamo. Al via da, martedì 20 agosto, laAtb e Teb 2024-2025 “Abbonati. È”. Questo il claim scelto per raccontare l’introduzione del nuovo supporto elettronico – la– che completa il processo di digitalizzazione avviato lo scorso anno con il sistema Chip on paper (il biglietto elettronico ricaricabile che ha sostituito i biglietti cartacei usa e getta). Bergamo è tra le prime città lombarde ad adottare un sistema di bigliettazione elettronica su vasta scala basato su carte intelligenti; l’introduzione dellapersonale “ATBip”, che sostituisce la vecchia B, conclude il processo di transizione verso la bigliettazione elettronica, anche grazie all’impulso dato da Regione Lombardia che ha finanziato il progetto al 50%.