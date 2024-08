Ancora in rialzo il prezzo del gas in Europa sopra i 41 euro Negli Stati Uniti costa sette volte di meno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Prosegue la risalita deldel gas sul mercatopeo. Le quotazioni superano i 41al megawattora, indai 40 di venerdì. Ildel gas ha iniziato a crescere in concomitanza con le incursioni ucraine in territorio russo che, temono i mercati, potrebbero pregiudicare l’utilizzo di alcune infrastrutture per il trasporto dell’idrocarburo. Il gas russo, che non è oggetto di sanzioni, ècospicuamente utilizzato da paesi come Austria ed Ungheria, e non solo. Nel giro di una ventina di giorni, sul mercato di Amsterdam, riferimento per l’Ue, ilè passato dai 31 a 41al megawattora. Siamo lontano dai picchi stratosferici raggiunti nell’autunno del 2022, al didei 300, ma sono prezzi circa doppi rispetto alla media che caratterizzava il periodo precedente all’invasione russa in Ucraina.