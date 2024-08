Vaiolo delle scimmie nuova emergenza sanitaria mondiale | la situazione in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Una. L’Organizzazionedella sanità ha dichiarato,mente, il “” Mpox un’di sanità pubblica di rilevanza internazionale (il cosiddetto acronimo Pheic). Qual è lain? Il Ministero della Salute ha emanato una nota in proposito. Un’unica azienda al momento detiene il vaccino e il suo titolo è subito schizzato in Borsa. Il 14 agosto l’Oms ha ha dichiarato per la seconda volta in due anni il “” Mpox un’di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dopo che l’11 maggio 2023 aveva dichiarato la fine dell’precedente iniziata il 23 luglio 2022. Come spiega l’Istituto superiore di sanitàno, il virus è presente negli animali, in particolare primati e piccoli roditori, in diversi Paesi dell’Africa centrale e occidentale, che può essere trasmesso all’uomo.