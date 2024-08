Turismo selvaggio da Barcellona a Siviglia fino alle Isole Baleari | ecco come la Spagna sta facendo la guerra all’overtourism tra tasse e divieti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 agosto 2024) Un’ondata di turisti puntualeogni estate sta travolgendo le grandi capitali europee, e non solo. Ma alcune località turistiche hanno scelto di porre un freno e dare il via a una vera e propriacontro l’overtourism, ildi massa incontrollato, che in molte aree sta generando un sovraffollamento insostenibile. In prima linea c’è senza dubbio la, con città, dove le autorità stanno attuando misure drastiche per arginare il caos deldi massa, cercando di ristabilire un equilibrio tra accoglienza e sostenibilità. Provvedimenti che vanno incontro ai migliaia di manifestanti che in queste settimane sono scesi in piazza per chiedere una revisione del modello di business attuale denunciandol’overtourism stia minacciando la loro qualità di vita e fatto lievitare il costo della stessa.