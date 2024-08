Terracina privo della patente italiana mostra una patente contraffatta | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 18 agosto- La mattina 17 agosto c.a. a, i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà per il reato di falsità materiale e guida senza, un cittadino peruviano classe 80 residente a Roma. Il predetto, durante un controllo alla circolazione stradale, ha esibito unadi guida peruviana risultatache è stata poi sottoposta a sequestro. Da ulteriori accertamenti, è emerso che il predetto era sprovvisto del prescritto titolo di guida italiano poiché revocato dalla Prefettura di Roma in data 09 luglio 2014, per cui è stato contravvenzionato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio