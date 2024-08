Questo Mantova non finisce mai | Reggiana agguantata all’ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Ilinizia il suo percorso in serie B con un 2-2 fortemente voluto in casa della. La formazione di Possanzini viene trafitta da qualche errore di troppo, ma, nonostante il doppio svantaggio, non si arrende e nel finale acciuffa un pareggio di sostanza che induce alla fiducia in chiave futura. I virgiliani scelgono per l’atteso ritorno in B la terza maglia che celebra il “Piccolo Brasile”, ma la partenza, nonostante l’incessante sostegno dei circa 2.000 sostenitori ospiti, vede i granata maggiormente intraprendenti. La rete difesa da Festa, a dire il vero, non corre particolari pericoli, ma gli emiliani nei primi minuti guadagnano tre calci d’angolo consecutivi. Le due contendenti si studiano con grande attenzione e le emozioni tardano ad arrivare.