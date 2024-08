Pancia e cervello parlano la stessa lingua grazie ai batteri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Nel nostro intestino brulicano 29 trilioni di creature indispensabili. E non solo perché facilitano le funzioni fisiologiche: si è scoperto che influenzano i nostri stati d’animo. Se pensiamo che ildecida in maniera libera e autonoma, ecco, sbagliamo. Numerosi studi sul microbiota, ossia sulla popolazione diche vive felicemente nel nostro intestino, dimostrano che a influenzare d’animo e reazioni psicologiche sono proprio loro. Ed è bene che sia così. Per tante ragioni. Non siamo soli, nel nostro corpo. Non comandiamo noi, e forse non siamo nemmeno liberi di decidere se essere tristi o felici, iperattivi o annoiati. Perché c’è una legione di «Estranei», fortunatamente non aggressivi come quelli del Trono di Spade ma comunque influencer della nostra salute, che alloggiano nell’organismo.