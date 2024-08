Non finisce l’allerta meteo nelle Marche ancora temporali | quando torna il sole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ancona, 18 agosto 2024 – Il maltempo continua a imperversare sulledopo che ieri si era abbattuto nella zona dell'Ascolano e, più precisamente, lungo la Vallata del Tronto, dove fortie forti raffiche di vento hanno prodotto allagamenti e diversi alberi finiti in strada. Impressionante (ma fortunatamente senza conseguenze e feriti) in particolare la caduta di un grosso albero che si è letteralmente spezzato lungo la Salaria, anche se il tronco per fortuna è caduto nel campo accanto e non sulla strada che è molto frequentata. Continua quindi la pioggia intensa su tutta la regione anche nella giornata di lunedì 19 agosto, poichégialla per, prevista per oggi domenica 18 agosto, è stata prolungata anche alla giornata di domani.