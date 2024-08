Nomine | Osnato' unica influenza che si scambia tra sorelle è virus'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago(Adnkronos) - "La sinistra coi suoi tentacoli politici, mediatici, giudiziari e di varie collateralità non riesce a rassegnarsi al fatto che Giorgia Meloni e il centrodestra hanno vinto le elezioni e, soprattutto, governano con successo la Nazione. Oggi dal direttore Sallusti leggiamo un'analisi assolutamente plausibile, in cui si parla di un evidente attacco ad Arianna Meloni e del possibile preludio ad azioni extra-politiche contro di lei. Mi chiedo: come è possibile che in uno Stato democratico e liberale la sorella del premier debba ancora temere per la propria serenità soltanto perché decide di continuare a fare politica nella propria comunità, proprio come nei trent'anni precedenti?!” Lo afferma Marco, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito.