La nuova stagione della ’Livio Neri’ | Vogliamo continuare a crescere

(Di domenica 18 agosto 2024) "Stiamo crescendo, tanto e bene, sia come iscritti che come istruttori, quelli grazie ai quali anno dopo anno stiamo radicando nel territorio un modo di lavorare che ci ha contraddistinto fin dall’inizio. E che tanti apprezzano". Carlo Venturi, presidente‘Livio, presenta con soddisfazione i progetti del sodalizio che si appresta a iniziare unadedicata alla pallacanestro. E non solo. "Forti dell’aumento dei tesserati – argomenta – da una parte implementeremo le iscrizioni ai campionati federali e dall’altra daremo la possibilità a tutti di giocare e di divertirsi facendo partecipare le nostre squadre a campionati di diversi livelli. Il nostro intento è quello die per questo stiamo anche rinforzando l’organico.