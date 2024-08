Irene Bernasconi la maestra che sfidò la malaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 18 agosto 2024 – Lì non ci voleva andare nessuno, eppure ce ne era un estremo bisogno: povertà, sofferenza,questo caratterizzava Palidoro nei primi del Novecento, quando era ancora tutta palude e le condizioni di vita non erano delle migliori, anzi. Non dimentichiamo che quelli erano gli anni in cui l’Italia era devastata dalla Prima Guerra Mondiale, ma a far paura era anche la puntura delle zanzare infette, che portarono alla perdita di moltissime vite.