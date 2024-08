I lavori sul ponte in ritardo Brecciarolo avanti a passo lento La ciclopedonale resta divisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Ma quanto ci vuole a costruire un ponticello di pochi metri?". Questo ieri mattina diceva un signore che, percorrendo la pistadi Monticelli insieme ai suoi due figli, si è trovato dil ponticello diancora chiuso e oggetto diche sembrano non finire mai. Questo signore, così come tutti gli altri, aveva due scelte: la prima era tornare indietro e continuare a fare su e giù fra il ponticello die il campo sportivo di Monticelli. La seconda opportunità, volendo proseguire sullalungo la vallata del Tronto, percorrere circa 30 metri di strada Salaria in un punto un tantino pericoloso, poiché per niente protetto, se non da una striscia bianca che delimita la carreggiata: praticamente niente. Ma allora quanto ancora dovranno durare questi? Facciamo un po’ di cronistoria.