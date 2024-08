Capaldi | Lautaro Martinez sorpresa in Genoa-Inter Thuram no

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) L’ieri colha iniziato con la coppia d’attacco formata da. Un duo che ha funzionato a metà, col francese molto più attivo del capitano:commenta la loro prestazione su Rai Sport. LA COPPIA – Come se non fosse successo niente, ieri insono partiti dall’inizio Marcus. Questo nonostante il primo avesse giocato gli Europei sino alle semifinali e il secondo la Copa América vinta in finale con un suo gol ai tempi supplementari. È andata bene per Tikus, non per il Toro apparso ancora ben lontano dalla condizione migliore. Aurelioindividua proprio in questo le differenze di prestazione dei due.