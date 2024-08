Barcellona e Real Madrid vogliono ingaggiare Trent Alexander-Arnold dal Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilè interessato ad acquistare il difensore del. Il difensore ha un contratto con ilfino al 2025 e ilspera di ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, non sono gli unici club della Liga a volere il nazionale inglese e dovranno affrontare la concorrenza degli acerrimi rivali delsi è affermato come uno dei migliori giocatori della Premier League e sarebbe un’acquisizione eccezionale per entrambi i club. Oltre alle sue qualità di difensore, è eccezionale con la palla tra i piedi. L’internazionale inglese è sicuramente uno dei migliori passatori del calcio mondiale in questo momento e potrebbe aggiungere una nuova dimensione all’attacco dele delse si unisse a loro.