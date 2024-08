AEW | Si espande la dinastia Rhodes i nipoti di Cody debuttano prima di Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Debutto dei Giovaninell’AEW: Una Nuova Era? Il mondo del wrestling è in fermento dopo gli eventi recenti che hanno visto protagonista la famiglia. Durante l’edizione del 17 agosto di AEWad Arlington, Texas, abbiamo assistito a un momento significativo per la, con il debutto di due nuovi membri della famiglia nell’azienda. Wayne e Wyatt: I Nuovi Volti della Famiglia In un dark matchdell’evento principale di AEW, Wayne e Wyatthanno fatto il loro ingresso sul ring. Questi giovani talenti, figli della sorella die Dustin, Kristin, hanno dimostrato le loro abilità sconfiggendo Aaron Solo e Jon Cruz. I due, conosciuti come i New Texas Outlaws, stanno già facendo parlare di sé nel circuito indipendente.