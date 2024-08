Volley femminile l’Italia perde la finale agli Europei U20 La Turchia festeggia al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)è stata sconfitta dallanelladegliUnder 20 diandata in scena alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria). Le anatoliche si sono imposte con il punteggio di 3-2 (22-25; 25-16; 25-19; 17-25; 15-11), riuscendo a rimontare la nostra Nazionale dopo un primo set molto acceso e contenendo il tentativo di ribaltone che le azzurre avevano provato a operare imponendosi nel quarto parziale. La, che è riuscita a operare un allungo importante nella fase iniziale nel tie-, ha fatto festa per la terza volta nella propria storia dopo le affermazioni del 2012 e del 2020, mentreha mancato l’assalto al nono sigillo (l’ultimo risaliva a due anni fa, ultima edizione riservata alle under 19 prima dell’innalzamento dell’età di categoria).