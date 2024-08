Verona Zanetti | Conte è uno dei migliori al Mondo Come noi anche il Napoli ha avuto le sue difficoltà

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 agosto 2024): “? Non vedo l’ora, è da tanto tempo che aspetto questa gara e stiamo lavorando per arrivarci al massimo” Alla vigilia di, prima gara di questo campionato, il tecnico dell’Hellas Paoloha presentato il match in conferenza stampa:su“Non vedo l’ora, è da tanto tempo che aspetto questa gara e stiamo lavorando per arrivarci al massimo. La partita ha un fascino incredibile che arriva dopo il Cesena e una reazione dobbiamo averla. Ci arriviamo con voglia e fiducia iniziando un percorso che terminerà l’anno prossimo”. Sui singoli calciatori “Frese sta megliose non è al top, ma fra quelli che abbiamo è il più pronto. Sicuramente sarà in campo, è un ragazzo che ci può dare tanto. In futuro potrà essere uno dei nostri punti di forza.