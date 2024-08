Un pony in corsia Così aiutiamo i pazienti Verso il recupero con la pet therapy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Un progetto per facilitare il ritorno alla normalità dei bimbi in cura nella Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica. Si chiama “Un cavallo ino nelle immediate vicinanze” ed è realizzato dalla Fise regionale (Federazione italiana sport equestri) con il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. All’iniziativa, che si svolge tutti i giovedì mattina al Parco del sorriso di Serenella, partecipano iseguiti in ambulatorio. "La malattia oncologica – spiega Antonella Piccotti, tecnico specializzato in interventi assistiti con gli animali, responsabile del progetto e docente formatore Fise - pone il paziente e la sua famiglia in una condizione di grande fragilità ed è proprio per questa ragione che il rapporto con il cavallo/può costituire un valido aiuto per affrontare, in situazione di follow-up, il reintegro alla vita e alla normalità".