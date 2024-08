Tuttosport – Zelezny para il possibile Vacca ci prova da solo | pagelle Juve Primavera

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-17 20:58:11 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: Attaccanti:da, Nisci e Scienza in giornata no NISCI 5: In avanti qualche buono spunto, soprattutto un buon contropiede portato avanti nel primo tempo. Ma i due clamorosi errori in fase di ripiegamento pesano eccome: prima il fallo da rigore su Venturino, poi scivola e lascia campo aperto ancora a Venturino per la rete del 2-0. Grande spirito di sacrificio, da rivedere gli interventi FINOCCHIARO (dal 20? st) 6: Uno dei subentrati che hato a dare di più. Ma il risultato è compromesso, la squadra scollata, e i suoi spunti vengono stoppati sul nascere da una retroguardia rossoblù che riesce con semplicità a doppiarlo (talvolta anche a triplicarlo) FLOREA 5.5: Uno dei calciatori con più qualità, ma anche uno di quelli che ha avuto maggiore difficoltà.