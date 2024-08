Novità Toyota | nuovo mini fuoristrada entro l’anno? FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 17 agosto 2024) Dovrebbe chiamarsi FJ Cruiser o Land Hopper ildiattesoper i mercati dei paesi emergenti e per l’Asia. Non escludiamo che una variante dotata di motorizzazioni idonee al nostro continente possa arrivare pure da noi. Probabilmente in Europa ci attendiamo un mezzo meno estremo e più votato al comfort, insomma un“suvvizzato”. La volontà è quella di espandere la propria clientela monopolizzando nuove fasce di mercato. Il possibile posteriore delatteso per il 2025Ilmodello della Casa giapponese sarà basato su piattaforma TNGA e sarà dotato di motori con tecnologia ibrida. Ci attendiamo un mezzo lungo circa 450 cm, con le ultime tecnologie del marchio. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di Polo To.