Matera | Il colonnello Fortunato è un modello per i nostri giovani

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Desidero anche a mezzo comunicato stampa esprimere le mie congratulazioni e la mia profonda ammirazione all’indirizzo delEugenioil quale, nelle sue vesti di Comandante del Reggimento logistico “Sassari”, è subentrato al comando dell’Italian National Support Element presso la base “Millevoi” di Shama, in Libano”. Sono le parole del Senatore di Fratelli d’Italia Domeniconel salutare l’ennesimo tassello posto nella personale carriera dall’Ufficiale nativo di Benevento. La base in questione, nel dettaglio, fornisce supporto logistico al contingente italiano che attualmente opera a sud del fiume Litani in una vasta area che si estende dalla città di Tiro sino al confine con Israele, ovvero nella cosiddetta blue line.