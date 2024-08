‘La locandiera’ al Plautus Festival | Mirandolina? Ormai è parte di me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Miriam Mesturino, accreditata interprete goldoniana, sarà sul palco deldi Sarsina, stasera alle 21.30, con una convincente, frizzante, ma determinata, ovvero "La locandiera" di Carlo Goldoni. Cavallo di battaglia di grandi donne del teatro: da Rina Morelli a Valeria Moriconi, da Annamaria Guarnieri a Carla Gravina, oggi "La locandiera" per eccellenza è Miriam Mesturino, che da ben 13 anni ne ricopre il ruolo con la compagnia Torino Spettacoli, per la regia di Enrico Fasella; scene di Lele Luzzati. Donna manager ante litteram,è abile nel rapportarsi al variegato mondo rappresentato dalla sua clientela: il conte parvenu; il marchese decaduto; la coppia di amiche Ortensia e Dejanira, il cavaliere che detesta le donne ma finirà per cadere nella trappola della Locandiera e Fabrizio, cameriere e di lei innamorato.