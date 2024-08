La formazione Magnino pronto ad aiutare la difesa Rientra Gerli out Mendes e Defrel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Ottantanove giorni. Possono sembrarvi pochi o tanti, ma la matematica non è ancora un’opinione e quindi questo è il lasso temporale che i tifosi del Modena hanno attraversato tra l’ultima di campionato della passata stagione e la prima di quest’anno. Da Lecco a Bolzano c’è di mezzo un nuovo campionato, e stasera il Modena farà il suo esordio in questo torneo cadetto 2024/25 sul campo del Sudtirol, dove mister Bisoli scenderà per la prima volta da ex. La settimana, tra giocatori indisponibili e squalificati, sembra aver dettato, per questa prima nella cornice del piccolo ma elegante stadio Druso, un quasi inedito 4-4-2, magari un pizzico cammuffato da un(foto) che in caso di ripiegamento scivolerà a fare il quinto di, in un ruolo che ha già nelle sue corde come visto una settimana fa nell’impegno di Napoli in Coppa Italia.