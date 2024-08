I muri parlano di pace e libertà Inaugurate le opere degli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024). I messaggi dei giovani passano dai, con le creazioni artistiche che in queste settimane hanno coinvolto, writer e volontari di Sesto e Cinisello. Al rione Vittoria, sul muro dell’oratorio, è stato inaugurata un’opera per la. L’hanno realizzata gli alunni della 3A del liceo artistico Caravaggio, che sono stati coordinati dai professori Angela di Biase e Giuseppe Ritondale. Un progetto fortemente voluto dall’associazione di quartiere ViviVittoria e reso possibile dalla parrocchia di via Monte San Michele. Come supporto, ha collaborato anche l’artista Riccardo Rappa. "Il tema è la, immaginato come un volo di colombe bianche, che si libera oltre il filo spinato, al di là del quale l’umanità assiste attonita", hanno spiegato glie gli organizzatori.