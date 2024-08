Gheppi e sparvieri liberati nei boschi dopo le cure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Nei giorni scorsi nel Parco GRUBRIA (che si sviluppa sul territorio dei comuni di Bovisio Masciago, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno e Varedo) sono stati rilasciati tre esemplari dio e sparviere provenienti dal Cras WWF Vanzago. Il Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici) accoglie gli esemplari di fauna autoctona in difficoltà (ad esempio a causa di incidenti stradali) e li riabilita per il ritorno in natura.sono piccoli rapaci presenti nei territori del Parco e abbastanza diffusi nelle nostre aree. Sono statiin habitat adatti, zoneve e aperta campagna.