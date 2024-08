Germani vacanze finite E scocca l’ora di Poeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Inizia tra due giorni la stagione della Pallacanestro Brescia, la prima con Peppe(nella foto) in panchina dopo la lunga gestione di Alessandro Magro. Gli atleti si ritroveranno presso il centro medico Panathleticon per le visite mediche di rito. La squadra, dopo le prime sedute di allenamento al PalaLeonessa A2A, partirà, nel pomeriggio di domenica 25 agosto, alla volta di Ponte di Legno (BS), sede del ritiro estivo, con presentazione al pubblico in Piazza XXVII Settembre. LaBrescia scenderà in campo mercoledì 28 agosto per la prima amichevole della preseason in programma al PalaIseo di Pisogne (BS), in località Gratacasolo, alle ore 18.30 contro l’Urania Milano, che in questa stagione avrà nei 10 anche l’ex capitano di Olimpia Milano Alessandro Gentile. Dopo un breve stop il gruppo si ritroverà a Rieti domenica 1 settembre alle ore 16.