Cervinara lite in un locale | colpisce alla testa con un bicchiere alla testa un 30enne che gli spara

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Violentain unin pieno centro a, in provincia di Avellino. Questa notte, intorno alle 2, dopo una accesa discussione, unha colpitocon unun coetaneo. Che ha reagito estraendo una pistola ed esplodendo alcuni colpi. Due i proiettili che hanno raggiunto il: unoschiena e l’altro a un braccio. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, nonostante resti ancora in prognosi riservata, al momento non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Almeno quattro colpi di pistola esplosi contro il, soccorso da alcune alcune persone presenti nel