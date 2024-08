Blitz antiabusivismo sul litorale romano | chiusi B&B illegali e 10 gestori denunciati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, Ostia, Civitavecchia, abusivismo, Carabinieri, Lazio, strutture ricettive, sanzioni – Controlli straordinari dei Carabinieri tra Ostia e Civitavecchia per contrastare irregolarità nelle strutture ricettive. Roma – In un’operazione volta a prevenire truffe ai danni dei turisti e contrastare l’tà nel settore delle strutture ricettive, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno effettuato unsu diverse strutture situate lungo ile nelle aree di villeggiatura a nord della Capitale. Durante la settimana di Ferragosto, sono stati controllati 249 B&B, di cui 8 sono risultati completamente abusivi, portando alla loro immediata chiusura. Le irregolarità amministrative riscontrate in 25 strutture hanno comportato l’emissione di 39 sanzioni per un totale di 78.513 euro.