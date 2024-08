Biden è fiducioso sui negoziati ma Hamas no

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)ha dichiarato che “siamo più vicini che mai” a un cessate il fuoco dopo l’ultimo ciclo di, ma un alto funzionario diha espresso scetticismo. Il presidente ha anche annunciato che invierà il Segretario di Stato Antony Blinken in Israele per proseguire gli “intensi sforzi per concludere questo accordo”. I suoi commenti seguono una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Qatar ed Egitto, in cui si afferma di aver presentato una proposta per un cessate il fuoco e un accordo di rilascio degli ostaggi che “riduce le distanze” tra Israele e. Ogni segno di progresso nei colloqui in Qatar è considerato essenziale dai governi, che vogliono disperatamente evitare che la guerra a Gaza si trasformi in un conflitto regionale totale.