Trump a Netanyahu | vinci ma poi fermati

(Di venerdì 16 agosto 2024) 7.00 Nell'incontro del mese scorso,ha consigliato al premier israeliano di "ottenere rapidamente la vittoria" perché "le uccisioni a Gaza devono finire" Lo ha detto l'ex presidente Usa in una conferenza stampa,poche ore dopo l'inizio dei colloqui a Doha."sa quello che sta facendo", ha aggiunto. "Darò a Israele il sostegno di cui ha bisogno per vincere, ma voglio che vinca velocemente", ha continuato; poi l' attacco a Harris: chiede sempre un cessate il fuoco, ma questo "darebbe a Hamas il tempo per riorganizzarsi".