Tragedia prima di Ferragosto | muore 43enne pontino Le procure di Latina e Cassino aprono un’inchiesta

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’apertura di due indagini per chiarire una morte sospetta Ildel 2024 è stato segnato da una. Un uomo di 43 anni, originario di Fondi e responsabile di sala presso un noto albergo di Sperlonga, è deceduto nella tarda serata all’ospedale Dono Svizzero di Formia, probabilmente a causa di un’overdose di cocaina. Ledihanno aperto due indagini separate per far luce su quanto accaduto. I fatti e il primo intervento dei soccorsi L’uomo si è sentito male nel parcheggio dell’albergo dove lavorava, dopo aver subito un arresto cardiocircolatorio. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e ilè stato soccorso dal personale del 118. Giunto in stato comatoso al Dono Svizzero, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto pocodelle 23.