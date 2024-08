Serie A in tv un salasso per gli italiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Via al campionato diA e le famiglie italiane si mettono a far di conto. Per scoprire che seguire il calcio in tv nella prossima stagione sarà, se possibile, molto più costoso di quanto non lo sia stato finora e la campagna comunicativa delle ultime settimane ("Restiamo il torneo con il minor costo d'accesso per gli abbonamenti") non lascia presagire nulla di differente per il futuro. Benvenuti nelle tasche dei tifosiche nei prossimi dieci mesi cercheranno di soddisfare la propria passione per il pallone da divano senza rinunciare a nulla. O quasi. Il punto di partenza è che non sarà sufficiente un unico abbonamento, ma questa ormai non è una novità. Nessuna novità nemmeno dalla curva a salire dei prezzi per laA, che fino al 2029 sarà esclusiva di DAZN con tre partite (qualità migliore rispetto all'ultimo triennio per via del nuovo bando) in co-esclusiva Sky.