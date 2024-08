Santa Monica Studio sta lavorando alla nuova IP ed al nuovo capitolo di God of War?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pare che Sonystia sviluppando contemporaneamente sia unaIP che ildi God of, un qualcosa che se fosse vero rappresenterebbe un netto cambiamento rispetto al precedente modus operandi delloPlayStation. Ricordiamo infatti che loamericano è solito sviluppare un singolo giocovolta, così da concentrare tutte le proprie energie in un progetto mantenendo in questo modo uno standard qualitativo molto alto ogni volta. Ma le cose potrebbero essere cambiate nei mesi scorsi stando a quanto riportato da PlayStationLifeStyle, visto cheparrebbe essere alle prese con le assunzioni sia per la suaIP che per quello che sembrerebbe ungioco di God of