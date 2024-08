Non lasciate la chiave dietro la porta quando chiudete casa la notte Cosa rivela l’esperto di sicurezza | Ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) È un'abitudine di ogni italiano, tramandata di generazione in generazione: lasciare lanella toppachiudiamola, prima di andare a letto. Eppure, a quanto pare, non c'èpiù sbagliata per la nostra. Se fino ad ora eravamo convinti di bloccare in questo modo l'entrata ai ladri, ci sbagliavamo di grosso. Come spiegato a Money.it da Samuel Prieto, esperto dell'Istituto Superiore di Pubblica(Netpol), le chiavi nella serratura possono mettere a rischio l'incolumità dei residenti. Prieto, infatti, ha spiegato che le chiavi nella serratura "non forniscono (o garantiscono) alcuna". E? A quanto pare le chiavinella serratura offre molteplici possibilità ai ladri per poter entrare in. Insomma, se trovano le chiavi attaccate per loro è pure meglio. Ma come è possibile?