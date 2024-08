MotoGP inizia il weekend del GP d’Austria Bagnaia cerca il riscatto dopo il sorpasso di Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024)undi riposo, torna in scena il Mondiale2024. Sarà in scena, infatti, l’attesissimo Gran Premiosul tracciato del Red Bull Ring. Una delle tappe che, solitamente, regala il maggiore spettacolo, grazie anche al lay-out della pista che alterna tratti di alta velocità a frenate da stop&go, quindi curvoni velocissimi nel tratto conclusivo.ildi Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco “Pecco”, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179. Cosa ci attende al Red Bull Ring? Senza ombra di dubbio il due-volte campione del mondo proverà a rifarsiilnon trascendentale di Silverstone.