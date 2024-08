Missili iraniani a Mosca per l' intelligence europea questione di giorni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) In tempo di colloqui di pace per trovare un accordo che impedisca l'attacco a Israele da parte dell'Iran, ma anche in Europa, per porre le condizioni sufficienti perché tra Russia e Ucraina si possa aprire un dialogo costruttivo, una notizia come questa pone grandi interrogativi su quanto alcune nazioni siano effettivamente coinvolte in entrambi i conflitti. Secondo l'agenzia Reuters alcune decine di militari russi si troverebbero nella Repubblica Islamica con lo scopo di essere addestrati a utilizzare il sistemastico a corto raggio Fath-360 (detti anche Bm-120), capaci di trasportare testate esplosive di 150 kg fino a una distanza di 120 chilometri.