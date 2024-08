L’ira di Putin contro gli inviati Rai del Tg1 in Kursk | perché Mosca vuole incriminarli video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Stefania Battistini e Simone Traini, due giornalisti del Tg1 sono nel mirino di. Rischiano di essere incriminati in Russia per aver girato un reportage a Sudzha, nella regione di, dove è in corso un’offensiva dell’Ucraina. Lo riporta il canale russo di Telegram Baza, secondo cui il ministro dell’Interno del Cremlino sarebbe intenzionato ad avviare un procedimento penale “ai sensi dell’articolo 322 del codice penale” che punisce chi attraversa illegalmente il confine dello Stato. GliRai del Tg1 hanno realizzato un reportage in: ira diI due colleghi che seguono da tempo il conflitto hanno trasmesso un servizio dalla città russa di Sudzha, al confine con l’Ucraina, che è sotto illlo delle forze di Kiev.