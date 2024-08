La truffa del rimborso – Geek Squad AV

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ci avete segnalato l’ennesimavia e-mail, stavolta si tratta di un grande classico, una mail in cui viene fatto riferimento a un contratto, costoso, che avremmo firmato e pagato qualche giorno prima. Abbiamo pensato potesse essere utile spiegarvi come funziona il refund scam, la “del”. Si tratta di tentativi di raggiro fatti con lo stampino, in cui la vittima riceve un’email o un SMS che sembra provenire da una società legittima. Questi messaggi di solito spiegano che un addebito è stato autorizzato sul conto del destinatario, o che un servizio è stato rinnovato automaticamente. Nello specifico, in questo caso, la mail parla dell’acquisto di un piano abbonamento per un antivirus: AV Ultimate.