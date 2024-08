Ilary Blasi e Totti ai ferri corti | c’era l’assegno di mantenimento

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 16 agosto 2024) Trae Francescola battaglia prosegue nelle sedi legali. La separazione, infatti, è stata tutt’altro che in una situazione tranquilla e le ripercussioni dei loro atteggiamenti si ripercuoto anche sulle richieste di, soprattutto. Ecco la richiesta della showgirl al calciatore. La battaglia legale tra Francescogiunge a un nuovo punto di svolta. Infatti, la showgirl e il calciatore hanno preventivamente stilato un accordo per il divorzio, tra cui anche ilche spetta all’ex moglie. Eppure, nelle ultime settimane sarebbe giunta una nuova richiesta da parte della conduttrice. Ecco la replica del Pupone.: litigi in corso, foto Instagram – VelvetGossipIl divorzio trae Francescoha lasciato tutti un po’ interdetti. In effetti, i due erano una delle coppie più longeve del panorama televisivo.