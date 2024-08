Il papà di Yamal | Certo che ho avuto paura pensavo di essere tra la vita e la morte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mounir Nasraou, ildi Lamine, rompe il silenzio. Dall’ospedale dove è ricoverato dopostato accoltellato ieri a Mataró, Nasraoui è stato contattato telefonico da El Chiringuito: «Grazie a Dio mi hanno portato in ospedale e sto un po’ meglio». Mounir Nasraou: «Aspetto che la giustizia faccia il suo lavoro e sicuramente lo farà» Nasraoui ha parlato di come sta vivendo questo momento: «Dobbiamopiù tranquilli, per il bene di tutti, per me e per la mia famiglia. Devopiù tranquillo perché non ho altra scelta, aspetto che la giustizia faccia il suo lavoro e sicuramente lo farà, è la cosa più importante. Grazie a Dio, che è molto grande, a tutto c’è una soluzione». Il padre didi parlare dell’aggressione, dice solo: «che hoditra lae la, ero spaventato come ogniumano».