Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia | dopo il mercato l’accelerata per il rinnovo fino al 2029 Tmw

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per un po’ non si è più parlato della situazione di, finito nel mirino del Psg. Rifiutata l’offerta del club parigino, secondo quanto riporta la redazione di Tuttoweb, ilsarebbe pronto ad accelerare per ildel georgianoal. De Laurentiisaccontentare Conte eTuttoweb scrive: “Ilha fatto di tutto per trattenere Khvichae, quando sarà terminata la sessione di, accelererà per rinnovargli il contrattial. Secondo quanto raccolto da Tmw, Aurelio De Laurentiis,aver rifiutato l’offerta da 100 milioni di euro del Psg,uno dei suoi punti di forza e accontentare anche Antonio Conte, che ha da subito fatto sapere di non voler rinunciare al giocatore. Nei prossimi giorni dunque il via libera, con il trattative che inizieranno concretamente”.