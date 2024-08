FOTO I droni illuminano e incantano il cielo di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ha fatto il pienone ed ha convinto lo spettacolo deiorganizzato dall’amministrazione comunale per la notte di Ferragosto che si è rivelata unica nel suo genere e soprattutto rispettosa dell’ambiente e dei nostri amici a quattro zampe. Non più i tradizionali fuochi pirotecnici, ma uno spettacolo suggestivo e innovativo: una coreografia aerea e una sinfonia di luci e suoni, resa possibile dai piccoli velivoli pronti a danzare nell’aria creando figure incantate ed atmosfere emozionanti con movimenti sincronizzati alla perfezione per una esperienza visiva incredibile. E poi l’apoteosi quando insi è illuminato il logo del Lupo dell’Entusiasta ed orgogliosa il sindaco Laura Nargi in prima fila ad assistere allo spettacolo dopo aver partecipato alla Processione per la Madonna dell’Assunta.