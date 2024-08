Cresciuta in un ashram mangiando carote bollite ora pratico il digiuno terapeutico | 10 giorni di brodi e tisane Ma non sento la fame | il racconto di Camila Raznovich

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), volto noto della televisione italiana, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera il percorso non solo fisico ma anche spirituale che l’ha portata a riscoprire il potere rigenerativo del. Immersa nella quiete della clinica Buchinger Wilhelmi, sulle rive del Lago di Costanza in Germania,ha vissuto un’esperienza che l’ha trasformata profondamente, tanto da decidere di condividerla giorno per giorno con i suoi follower su Instagram, raccontando la sua ricerca di un benessere naturale e sostenibile. Tutto inizia con un rigoroso check-up medico: “Il primo giorno è stato dedicato agli esami del sangue, alla misurazione della pressione arteriosa e a un lungo colloquio con il medico. È stato un modo per prendere confidenza con l’ambiente, e soprattutto con me stessa“, confida al Corriere.