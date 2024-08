Buon campionato Fiorentina! Attacco intrigante mercato ancora da completare Parola d’ordine | ambizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 – Il giorno prima del debutto è sempre carico di aspettative ed emozioni. Così è anche per la, che si approccia ai nastri di partenza della stagione con unache ha caratterizzato tutta l’estate:. L’ha tirata in ballo Pradè lo scorso 4 giugno, l’ha sposata fin da subito mister Palladino, alla sua prima stagione alla guida dei viola dopo duei campionati a Monza. Ilè stato complicato, lungo enon terminato. L’affare Gudmundsson, chiuso nelle ultime ore con lo sbarco in città del calciatore islandese, ha riportato entusiasmo dopo una fase di stallo che era iniziata una volta concluso l’affare Colpani. In mezzo Richardson, esborso da 10 milioni di euro che però per i tifosi resta un’incognita tutta da scoprire. Dietro la pedina importante è stato Pongracic, sostituto di Milenkovic approdato al Nottingham Forest.