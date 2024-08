Beach volley Europei 2024 | Menegatti e Gottardi in semifinale battute Vergé-Depré Mader

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un’altra vittoria per Martae Valentinaaglidi. La coppia azzurra ha battuto 2-1 (21-19, 14-21, 15-10) le svizzere Anouke Joana Mäder e ha staccato il pass per lacontinentale. Pur essendo più efficaci a muro (5 contro 2 i punti con questo fondamentale), le elvetiche sono state meno lucide in ricezione e hanno commesso più errori (16 a 10). Sei gli ace messi a referto da, due in più di, che hanno dominato il secondo set (21-14) ma non sono riuscite ad essere costanti nel tie break. Nel set decisivo infatti l’equilibrio dura fino al 7-7. Poi le azzurre mettono la freccia e lasciano a distanza di sicurezza le svizzere fino al 15-10 finale.