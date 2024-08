Alluvione a Minorca | l' elicottero porta in salvo le persone sui tetti delle case

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)è stata colpita da forti piogge che hanno causato inondazioni in alcune zone dell'isola spagnola del Mediterraneo. In un video condiviso dalla Guardia civile spagnola, si vede unsorvolare aree allagate e salvare diversedaie dalle strade. Il video mostra anche che tra lesalvate ci sono anche alcuni bambini e animali. Secondo le autorità durante l'operazione sono state salvate circa 20e 5 animali. Le isole Baleari spagnole e in particolaresono state colpite negli ultimi giorni da piogge torrenziali che hanno comto diverse evacuazioni in tutta l'isola. Secondo alcuni media locali, unazone più critiche è quella di El Mercadal, dove la pressioneforti piogge hato all'esondazione di un piccolo fiume.