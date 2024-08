Palio prova generale vinta dall’Onda Mossa lampo | evita schermaglie fra le rivali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Siena, 15 agosto 2024 - Questa volta nessuno ha spinto forte, ad eccezione di Bellocchio nella Civetta su Zenis che per quasi un giro ha fatto sventolare il giubbetto del Castellare, rallentando poi al primo Casato. A vincere laè stato poi Grandine su Canarinu nell’Onda mente le altre Contrade non hanno scoperto le carte. Però nella, che si è corsa davanti ad una bella cornice di pubblico, un messaggio utile c’è stato. E potrebbe essere la chiave di volta visto che ci sono seial canape: non è da escludere una partenza rapida perché andando via molto veloci sino camarille appunto fra avversarie.di Siena, laNon ci sarebbe tempo, se il via venisse dato con una rincorsa rapida come quella di Andrea Sanna su Tabacco nella Selva.