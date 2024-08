Negozi chiusi ma tanti turisti | il Ferragosto a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 agosto 2024). Prosegue il periodo di caldo torrido ae per molti il ponte diè l’occasione perfetta per un viaggio alla ricerca di frescura e relax. Vale anche per moltidel territorio: secondo l’analisi di Confcommercio, il 50% delle attività commerciali e il 40% dei servizi ristorativi di città e provincia rimarrannotemporaneamente nelle due settimane centrali di agosto, con una concentrazione massima tra il 15 e il 18 agosto. Ianti se ne staranno sotto l’ombrellone in media per una settimana, con anche punte di dieci giorni, mentre per i più fortunati il rientro è fissato in concomitanza con la festa di Sant’Alessandro (26 agosto).