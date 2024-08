Infortunio sul lavoro a Monte San Savino | uomo ricoverato in codice rosso per ingestione di detergente

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 15 agosto 2024) Oggi pomeriggio, alle ore 16:05, è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della Asl TSE per un gravesulavvenuto nel Comune diSan, in località Costa del Molino. Undi 28 anni ha accidentalmente ingerito una sostanzautilizzata per la pulizia delle auto, riportando gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza con infermiere a bordo della Croce Bianca diSane il personale del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di(PISLL) per eseguire i rilievi di legge. Il giovane è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato, dove è statoin3, corrispondente a una situazione di massima urgenza.