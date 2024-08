Guerre siccità turismo | considerazioni di Ferragosto…

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) È bene inviare subito gli auguri di una buona giornata urbi et orbi. Tanto perché esiste la minaccia concreta che, l’augurio è che non avvenga mai, possa arrivare, è proprio il caso di dire, dal cielo, all’umanità qualche regalo per nulla gradito. Va da se che tutte le liturgie, religiose e laiche, non sono mancate all’appello: roghi, problemi di acqua e altri passatempi del genere hanno fatto quanto basta per non perdere la consuetudine. Non vuole essere quanto narrato appresso un esorcismo, ma qualcosa che gli somiglia da vicino particolarmente, lo è senz’altro. Il pensiero appena espresso prende forma dalla tensione che ormai stringe sempre pìù forte tutti e ovunque, anche se non con la stessa intensità.